Einwohnerversammlungen starten: Tour der Rathausspitze von Bad Sulza durch die Landgemeinde

Landgemeinde Bad Sulza lädt zu Einwohnerversammlungen ein. Serie startet in Kleinromstedt am 24. August.

In der Landgemeinde stehen turnusmäßig wieder Einwohnerversammlungen an. Die nächsten Termine finden wie folgt statt: In Kleinromstedt am 24. August, um 18 Uhr im Birkenhof, in Flurstedt am 28. August, um 18.30 Uhr im Zelt auf dem Dorfplatz, in Hermstedt am 31. August, um 18 Uhr in der Begegnungsstätte, in Ködderitzsch am 11. September, um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus und in Kösnitz am 18. September, um 19 Uhr im Gemeindehaus.