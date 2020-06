Niederroßla. Kindergarten in Niederroßla erinnert an die Namensgebung vor zehn Jahren.

Elefantenknirpse feiern Jubiläum

Eigentlich wollten die 65 Elefantenknirpse ihr Jubiläum in ganz großer Runde begehen: Mit einem Fest, mit Eltern und Dorfbewohnern. Doch Corona machte einen dicken Strich durch diese Rechnung. Und deshalb feierten die Kindern mit ihren Erziehern am Donnerstag und am am heutigen Freitag abwechselnd und in kleinen Gruppen. Wegen der aktuellen Maßnahmen und dem täglichen Wechsel bei der Betreuung, geht es nicht anders. Die Kinder aber hatten auch so reichlich Spaß.

Während sich eine Gruppe im Garten bei kleinen Spielen und einem Picknick amüsierte, schleckte eine andere Eis und – wie es sich für eine richtige Jubel-Party gehört – gab es auch Geschenke. Eine weitere Gruppe beschäftigt sich seit der Aufnahme des eingeschränkten Regelbetriebes zudem gänzlich nur im Freien. Die Outdoor-Kids, vornehmlich die Schulanfänger und die größeren Kinder, sind regelmäßig im Garten des Hauses, auf dem Parkgelände oder in der näheren Umgebung unterwegs und erleben mit ihrem Erzieher Frank Heidler fast schon echte Abenteuer.

Mit viel Begeisterung erleben derzeit die großen Elefantenknirps die Natur. Neben Wanderung, Spielen und Entdeckungstouren haben sie in den letzten Tagen auf dem Parkgelände dieses Tipi gebaut und bunt verziert. Foto: Sascha Margon / Sascha Margon /

Den Namen Elefantenknirpse gab sich die Einrichtung übrigens vor zehn Jahren selbst. Damals zog der Kindergarten in das frisch sanierte Gebäude, direkt gegenüber der alten Einrichtung.