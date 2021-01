Ende Januar Baubeginn in Apoldas Dr.-Theodor-Neubauer-Straße

Regina Peeß hat es kurz vorm Jahreswechsel noch geschafft, mit der Friseurmeisterin, dem Klempner, der Betreiberin des bulgarischen Lebensmittelladens, der Postfiliale sowie weiteren an der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße anliegenden Firmen zu sprechen. Dabei ging es der Abteilungsleiterin für Straßen- und Ingenieurbau um die anstehende und insgesamt über eine Million Euro teure Sanierung dieser Hauptstraße. Insbesondere erkundete die Stadt, welche Lieferrhythmen es gibt, wie sich die Kundenströme tagsüber und in der Woche verteilen und was man tun kann, um die Beeinträchtigung besonders für die Gewerbetreibenden so gering wie möglich zu halten. Beiderseits wurde jetzt gegenüber unserer Zeitung darauf verwiesen, wie konstruktiv die Gespräche verlaufen sind – trotz der Einschränkungen, die im Zuge der Bauarbeiten auf die Anrainer zukommen werden.

Spielt die Witterung mit, könnten die Tiefbauarbeiten Ende Januar beginnen, wobei die Wasser GmbH mit diversen Kanalbauarbeiten den Auftakt übernehmen wird.

Inwieweit bereits voll oder teilweise gesperrt werden muss, stünde abschließend noch nicht fest, so Regina Peeß. Je nach Umfang der notwendigen Arbeiten am Kanalsystem werde das zeitnah mitgeteilt.

Der erste Bauabschnitt umfasst zunächst den Bereich vom Heidenberg bis zur Einmündung Gymnasium Bergschule.

Nach derzeitigem Stand der Dinge dürfte sich der Kanalbau bis März/April hinziehen, wobei Witterung und Kanalsituation (nach Aufschachtung und somit freiem Blick) entscheidende Faktoren seien. Im Anschluss würde der Straßenbau beginnen, wobei das bisherige Granitpflaster durch Asphalt ersetzt werden soll.