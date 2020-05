Apolda. Findet der Zwiebelmarkt 2020 statt oder nicht? Und wenn ja, in welcher Form? Fragen, die sowohl Veranstalter als auch Gäste umtreiben...

Ende Mai zu Zwiebelmarkt Entscheidung

Der Zwiebelmarkt in Weimar findet 2020 in abgespeckter Variante statt. Ob und wie er in Apolda stattfinden wird, soll laut Bürgermeister Ende Mai geklärt werden.

Er persönlich sehe zwei wichtige Punkte: die große Bedeutung der Heldrunger Zwiebelbauern für den Markt und die Bühnenprogramme. Beides stelle eine Einheit dar. Weder die Bauern noch die Künstler und Bühnenbetreiber mag er verprellen, so Rüdiger Eisenbrand. Im Hintergrund bereite die Stadt jedenfalls weiter alles vor. Bisher sei seitens des Landes klar, dass bis Ende August Großveranstaltungen nicht möglich sind. Sollte sich das ab September ändern, sei man vorbereitet. Vielleicht könnte es einen verkürzten Zwiebelmarkt geben. Aber wie gesagt: Details gibt’s Ende Mai.