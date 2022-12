Endlich gibt es den Lebendigen Adventskalender auch wieder im Offline-Leben von Apolda

Martin Kappel über die Rückkehr des Lebendigen Adventskalenders, einer schönen Tradition in Apolda.

Nach zwei Jahren todlangweiliger Weltkrankheit ist der Lebendige Adventskalender endlich auch wieder im Offline-Leben von Apolda anzutreffen. Den Auftakt gab’s in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Katharinenweg – natürlich mit Punsch und Schokofrüchten –, die Fortsetzung bei der Agentur Miet-Shop und Sasmedia, wo Mitarbeiter Projekte vorstellten und ebenfalls Spenden gesammelt wurden. Alle 24 Türchen sollen genutzt werden, um benachteiligten Kindern und Jugendlichen Herzenswünsche zu erfüllen, sodass diese ein schönes Weihnachtsfest erleben können.

Wer das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden möchte, hat diesen Samstag im Hotel am Schloss von 16 bis 20 Uhr Gelegenheit. Mit vielen Partnern wird dort ein Adventsmarkt veranstaltet voller Überraschungen und mit leckerer Kulinarik. Am Sonntag geht’s 16.30 Uhr im Sozialkaufhaus BOZ des Diakoniewerkes weiter, wo „HaSiFu“ für Stimmung sorgt. Am Montag ist mit dem Singenden Nachtwächter Thomas Burkhardt Unterhaltung garantiert. 16.30 Uhr startet der Spaß unterm Weihnachtsbaum auf dem Markt.