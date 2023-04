Energieversorgung Apolda fördert wieder lokale Projekte

Apolda. Ob Sportverein, Grundschule oder Kirchenchor – die Energieversorgung Apolda möchte in diesem Jahr wieder soziale und kulturelle Aktionen unterstützen. Das sind die Bedingungen.

Nach zweijähriger, coronabedingter Pause lädt die Energieversorgung Apolda (Eva) in diesem Jahr wieder Schulen, Vereine, Jugendclubs und andere Einrichtungen ein, sich mit einem lokal angesiedelten Projekt auf einen ihrer drei Förderpreise zu bewerben.

Wie Nancy Hartmann von der Eva mitteilt, würden bis zum 30. April Bewerbungen in den drei Kategorien Sport, Kultur und Soziales entgegengenommen, in denen jeweils ein Preisgeld von 1000, 750 und 500 Euro vergeben werde.

Zu den Bewerbungsvorgaben zählen, dass die Projekte in den genannten drei Kategorien angesiedelt und bis zum 31. Dezember dieses Jahres umsetzbar seien, heißt es in der Ausschreibung. Zudem wird hervorgehoben: „Es werden keine Projekte gefördert, welche ein gefährliches, aggressives oder diskriminierendes Image besitzen.“ Außerdem sei „ein Sponsoring von politischen Organisationen oder Veranstaltungen ausgeschlossen“.

Bewerbungen können per E‐Mail an Nancy.Hartmann@evapolda.de oder per Post an Energieversorgung Apolda GmbH, Vertrieb/Handel, Heidenberg 52, 99510 Apolda eingereicht werden. Vom 8. bis 21. Mai kann online unter www.evapolda.de abgestimmt werden.