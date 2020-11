Die gute Nachricht vorab: Der Strompreis bei der Energieversorgung Apolda (Eva) bleibt auch weiterhin stabil. Trotz gestiegener Netzentgelte und in Summe nur leicht gesunkener Umlagen wird der kommunale Eigenbetrieb die Stromkosten 2021 konstant halten.

Zeitgleich müssen sich allerdings alle Gaskunden bei der Eva auf eine höhere Rechnung ab dem kommendem Jahr einstellen. Das kündigte dieser Tage Geschäftsführerin Sandra Proft bei einem Pressegespräch an. Mit Wochenbeginn will die Eva deshalb ihre Kunden in rund 5000 Haushalten in Apolda und den Ortsteilen mit einem Gasanschluss über die Erhöhung schriftlich informieren.

25 Euro je Tonne Kohlenstoffdioxid

Ursächlich für den Preisanstieg ist der von der Bundesregierung beschlossene CO 2 -Preis im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030, der künftig auf Gas, Öl, Diesel und Benzin eine Abgabe vorsieht. Für kommendes Jahr bedeutet dies, je Tonne Kohlenstoffdioxid, die bei der fossilen Verbrennung als Emission entsteht, müssen 25 Euro abgeführt werden. Beschlossen ist, bis zum Jahr 2025 diese Extraabgabe jährlich um 5 Euro bis auf 55 Euro im Jahr 2025 anzuheben.

Dem Verbraucher wird daher ein Nettobetrag von 0,455 Cent auf den Gasverbrauch pro Kilowattstunde aufgeschlagen. Für alle Eva-Kunden bedeutet dies gemeinsam mit den gestiegen Netzentgelten von 0,1 Cent pro Kilowattstunde, künftig in der Grundversorgung 0,60 Cent/kwh und beim Apoldaer Apfelgas 0,572 Cent/kwh mehr zu zahlen. Der Grundpreis bleibt aber weiterhin in allen Tarifen stabil, verspricht die Eva. Wegen des neuen CO-Preises bedeutet das am konkreten Beispiel eines Haushalts mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kwh knapp 110 Euro Mehrkosten pro Jahr.

Apfel-Gas-Kunden müssen sich erst mal um nichts kümmern

Apfel-Gas-Kunden der Eva müssen sich übrigens bei der Umstellung erst einmal um nichts kümmern. Ihr Vertrag läuft automatisch in der jeweils günstigsten Preisstufe weiter, sofern dies gewünscht wird. Kunden in der Grundversorgung empfiehlt das Unternehmen, ebenfalls in den Apfel-Gas-Tarif zu wechseln, um von dessen Vorteilen zu profitieren. Bei Fragen stehen die Berater der Energieversorgung per Telefon oder E-Mail und auch weiterhin persönlich vor Ort am Heidenberg zur Verfügung.