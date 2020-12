Engel sind nur schwer zu erkennen

Und du sagst jetzt erst einmal gar nichts mehr! Schon mal gehört? Fühlt sich nicht gut an, oder? Den Mund verboten bekommen. Das geht doch nicht. Wenn so ein Satz fällt, dann ist die Laune am Boden. Ein solcher Satz macht die Stimmung normalerweise nicht wieder besser. Oder?

Vor der Weihnachtsgeschichte im Lukas Evangelium ist genau so ein Satz quasi gefallen. Da war ein Mann namens Zacharias. Zacharias tat gerade seinen Priesterdienst im Tempel, als ihm der Engel Gabriel mit großartigen Neuigkeiten erschien. Zacharias Gebete seien erhört worden. Er werde einen Sohn bekommen. Ungläubig muss Zacharias Gabriel angesehen haben. In dem Alter von Zacharias und seiner Frau noch Eltern werden, das kann nicht stimmen. Er zweifelte an der Aussage des Engels.

Einem Engel aber nicht glauben zu schenken, wenn er sich auf dem Weg zu einem macht, ist keine gute Idee. „Und du sagst jetzt erstmal gar nicht mehr,“ ist deswegen genau das, was Zacharias von dem Engel Gabriel zu hören bekam. Er durfte und konnte nicht mehr reden, bis sein Sohn Johannes auf die Welt kam.

Warum hatte Zacharias dem Engel nicht einfach glauben können? Liegt es an uns Menschen einfach immer alles erst einmal zu hinterfragen? Es besser zu wissen als ein Experte für Wunder? Oder hatte Zacharias Gabriel nicht als einen Engel erkannt? Dann hätte er annehmen können, jemand würde sich mit ihm einen Scherz erlauben. Es ist gar nicht leicht Engel zu erkennen. Es könnte aber auch einfach gut sein zu schweigen. Egal wer da vor uns steht. Wir brauchen eine gewisse Zeit, um Dinge und Vorgänge zu verstehen. Schweigen kann da eine große Hilfe sein.

Vielleicht erkennen wir heute die Engel nicht mehr einfach so, auf offener Straße. Sie geben sich zumindest nicht mehr ganz offensichtlich als solche zu erkennen. Wenn ich aber die Hilfsbereitschaft so vieler Menschen in dieser Zeit sehe, in den Krankenhäusern, an den Hörern der Telefonseelsorge, bei den Pflegerinnen und Pflegern, die zu unseren Großeltern kommen, an den Tafeln in unseren Städten und an so vielen weiteren Orten überall. Wenn ich all dies sehe, dann kann ich nicht glauben, dass es keine Engel mehr gibt. Da, wo ich diese Engel vermute, ist es für mich an der Zeit ehrfürchtig zu schweigen.