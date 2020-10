Enttäuschte Enduro-Oldies nach Absage von Eberstedt

Eberstedt. Offroad-Club Weimarer Land muss Saison-Abschluss an der Ölmühle in Eberstedt coronabedingt absagen.

Klaus Burkert und Michael Dubberke sind nicht nur beiden ältesten und erfahrensten Mitglieder im Offroad-Club Weimarer Land, sie sind auch selbst große Fans der Enduro-Veranstaltungen in der Region. Entsprechend groß ist bei ihnen wie auch beim gesamten restlichen Club – und sicher auch bei denen, die als Gäste kommen wollten – die Enttäuschung, dass die Corona-Pandemie dem goldenen Motoren-Herbst einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

„Leider müssen wir unsere Klassik-Veranstaltung in Eberstedt aufgrund der aktuellen Situation absagen“, so Gernot Rosenheinrich vom Offroad-Club. Wie schon in den erfolgreichen letzten zwölf Jahren sollte auch in diesem Jahr wieder Ende Oktober der Saisonabschluss an der Ölmühle stattfinden. „Doch die momentane Situation lässt keine vernünftige Veranstaltung zu. Und nur eine kleine Runde zu fahren mit abgespecktem Programm für Fahrer und Zuschauer, das macht für uns im Club keinen Sinn“, erklärt Rosenheinrich weiter.

„Auf ein Neues“ soll es 2021 im August in Niederroßla und im Oktober wieder an der Ölmühle in Eberstedt heißen.