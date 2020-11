Ergänzungsbau für den Katastrophenschutz in Apolda

Das Depot des Betreuungs- und Sanitätszuges des Katastrophenschutzes im Weimarer Land, das sich im alten Heizwerk Auf dem Angespanne in Apolda befindet, platzt schon seit Langem aus allen Nähten. Eine Verbesserung der Situation wurde seit Jahren immer wieder auf die lange Bank geschoben. Nun werden offenbar Nägel mit Köpfen gemacht.

Denn der Kreistag hatte im laufenden Haushaltsjahr Mittel bereit gestellt, um mit einem Ergänzungsbau für eine räumliche Entspannung zu sorgen. Für das hehre Ziel, die Stellplatzkapazität für Fahrzeuge und Technik zu vergrößern, soll eine neue Halle auf dem Kirschberg in Apolda entstehen. Die Bauarbeiten sollen in dieser Woche beginnen.

So konnte bereits die Firma B&V im ersten von zwei Losverfahren zur Vergabe des Rohbaues beauftragt werden. Bis zum Jahresende sollen Erdarbeiten, Kanalverlegung und das Fundament für die Halle in Angriff genommen werden. Insgesamt will der Landkreis in diesen Bauabschnitt rund 232.000 Euro investieren. Gleichzeitig tagt am Mittwoch der Bau- und Vergabeausschuss, um auch Los 2 für den eigentlichen Bau der Hallenkonstruktion zu vergeben.

Das Gebäude selbst misst zirka 29 mal 13 Meter und bietet mit fünf Stellplätzen künftig Platz für einen Teil der Fahrzeugflotte. Diese reihen sich derzeit noch Stoßstange an Stoßstange mit der übrigen Technik im alten Heizwerk. In dem Neubau sind zudem Schulungsräume und ein Sanitärtrakt geplant.

Neben insgesamt elf Betreuungs-Lkw, den Gerätewagen Sanität oder Logistik und Krankentransportwagen kommen auch die Neuanschaffungen, zwei Mannschaftstransportwagen und ein Einsatzleitfahrzeug zum Fuhrpark hinzu. Technik, die für sogenannte Großlagen, etwa Waldbrände oder dem Massenfall von Verletzten zum Einsatz kommen und für die es im Landkreis keine andere adäquate Unterstellmöglichkeit gibt, erklärt Kreisbrandinspektor Steffen Schirmer auf Nachfrage. Hinzu komme, dass jedes Fahrzeug einmal im Monat rund 50 Kilometer bewegt werden muss, um die Einsatzbereitschaft sicherzustellen, heißt ein regelmäßiges Rangieren der Fahrzeuge auf engstem Raum.

Bis spätestens Ende des Jahres 2021 sollen alle Arbeiten an dem Ergänzungsbau abgeschlossen sein und die Halle ihrer künftigen Nutzung übergeben werden.