Erneuerung und Bestandsfreude in Apolda

Apolda. Beim Empfang der Diakonie und den Vertretern der Apoldaer katholischen und evangelisch-lutherischen Kirchenvertretern wurden auch Besonderheiten der örtlichen Kirchen thematisiert.

Gemeinsam empfingen die Vertreter der Diakonie im Landkreis Weimarer Land, die Apoldaer katholische Pfarrgemeinde St. Bonifatius sowie die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Apolda rund 70 Gäste zum Jahresempfang im Außengelände der Stiftung Carolinenheim.

Bei besten Witterungsverhältnissen betonte Stiftungschef Stephan Müller-Leddin, dass die diakonischen Einrichtungen im Landkreis für vielfältige soziale Angebote stehen würden. Trotz der Tatsache, dass auch die Diakonie diversen Veränderungen ausgesetzt sei, bleibe sie dennoch ein stabiler und verlässlicher Partner für die Menschen in der Region, betonte Müller-Leddin.

Pfarrer Stephan Riechel von der Katholischen Pfarrgemeinde unterstrich in seinem Grußwort vor allem auch die Chancen für die Region und ebenso für alle Beteiligten, die sich aus veränderten Rahmenbedingungen, etwaigen Krisen und dadurch neu entstehenden Wegen ergeben würden.

Sanierung der Martinskirche bringt neue Perspektiven

Der geschäftsführende Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Thomas M. Robscheit skizzierte in seiner Ansprache die Bedeutung des Sanierungsprojektes der Apoldaer Martinskirche zu einem soziokulturellen Treffpunkt für die Kirchengemeinde und deren Besucher und Gäste. Er sprach über deren vielfältige perspektivische Nutzung, die nach dem umbau möglich sein würde. Gleichzeitig unterstrich er die erhaltene Auszeichnung für die sanierte Sauerorgel in der Apoldaer Lutherkirche, die in diesem Jahr zur „Orgel des Jahres 2023“ von der Stiftung Orgelklang ernannt wurde.

Neben den Grußworten konnten die Gäste bei musikalischer Umrahmung sowie Speis und Trank die frisch sanierten Räumlichkeiten des historischen Stiftungsgebäudes Haus II und das fertiggestellte Außengelände in Augenschein nehmen.