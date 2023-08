Erneut drei Einbruchsversuche in Apolda

Einbrecher hatten in Apolda erneut versuch, in Mehrfamilienhäuser einzudringen. (Symbolbild)

Apolda. Momentan geht die Polizei in Apolda von einer neuen Einbruchsserie aus und bittet die Bevölkerung um erhöhte Sensibilität.

Unbekannte haben in Apolda erneut versucht, in der Kronfeldstraße, in der Franz-Mehring-Straße und in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Mehrfamilienhäuser einzubrechen. Die Täter hebelten dafür die Haustüren von Mehrfamilienhäusern in oben genannten Straßen aufzuhebeln. Die Einbruchsversuche geschahen laut Angaben der Polizei im Zeitraum vom 6.8.2023 (nachmittags) bis 8.8.2023 (mittags). Es blieb demnach bei erfolglosen Einbruchsversuchen. Allerdings verursachten die Unbekannten einen Gesamtschaden von 1150 Euro.

Aktuell geht die Polizei Apolda erneut von einer Einbruchsserie aus und bittet die Bevölkerung um erhöhte Sensibilität. Bereits in der Nacht in der Nacht von Sonntagabend auf Montagmorgen versuchten sich Unbekannte in der Kronfeldstraße an der Haustür eines Mehrfamilienhauses. Laut Polizei wurde hier versucht, die Haustür eines 81-Jährigen aufzuhebeln. Dies misslang, allerdings entstand ein Schaden von 200 Euro.

In der August-Berger-Straße, fand ebenfalls ein versuchter Einbruch statt. Hier wurde im Zeitraum vom 3.8.2023 (nachmittags) bis 7.8.2023 (mittags) versucht, eine Haustür aufzubrechen. Auch hier blieb es bei dem Versuch. Der entstandene Schaden beläuft sich hier auf 200 Euro. Ein dritter Vorfall ereignete sich im Zeitraum vom 21.7.2023 bis 6.8.2023 am Heidenberg. Unbekannte versuchten hier, eine erst kürzlich neu eingebaute Tür aufzuhebeln und verursachten dabei einen Schaden von 700 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03644/541- 0 zu melden.

