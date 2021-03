Erneut Maskenausgabe in Bad Sulza am Wochenende

Noch immer hat nicht jeder Bad Sulzaer seinen Vorrat an kostenlosen OP-Masken abgeholt, den die Stadt seit geraumer Zeit anbietet. Deshalb will die Stadtverwaltung für das kommenden Wochenende erneut einen Ausgabetermin anbieten. Die Möglichkeit besteht dazu am Samstag, 13. März, im Zeitraum zwischen 8 und 12 Uhr im Foyer des Rathauses. Bisher fand in Bad Sulza an drei Tagen und vier Ausgabestellen die Verteilung der OP-Masken an die Bürger der Ortschaft statt. Die Resonanz der Einwohner habe sich jedoch in Grenzen gehalten, so Ortschaftsbürgermeister Dieter Kranich (parteilos). Mehr als die Hälfte aller Masken sei nicht abgeholt worden.