Erneut mehrere versuchte Einbrüche in Apolda – Autoscheibe eingeschlagen

Die Meldungen der Polizei für Apolda.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Elisenstraße in Apolda erneut zu mehreren Einbruchsversuchen gekommen. Dem beziehungsweise den unbekannten Tätern gelang es jedoch nicht, in die Häuser einzudringen.

Auch die Scheibe eines Pkw wurde in der nahegelegenen Görwitzstraße eingeschlagen. Augenscheinlich wurde nichts entwendet.

Die Polizei Apolda nimmt Hinweise unter Telefon 03644-5410 entgegen.

Turnhalle besprüht

Im Zeitraum vom Freitag bis Montag, 13. bis 16.10.2023, haben ein oder mehrere unbekannte Täter die Schulturnhalle in der Werner- Seelenbinder-Straße in Apolda mit diversen Schriftzügen besprüht, wie die Polizei jetzt mitteilte. Zeugen sollen sich unter 03644-5410 melden.

