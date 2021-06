Erneut Tempokontrolle auf der B 87: Ein Fahrverbot

Das war das Ergebnis der Geschwindigkeitskontrolle.

Auf der B 87, An der Poche, wurde am 1. Juni von 07:30 Uhr bis 12:45 Uhr erneut eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Es wurden 530 Fahrzeuge gemessen, davon gab es 63 Beanstandungen, 46 Fahrer erhalten Verwarngelder, 16 ein Bußgeld und 1 Fahrverbot gab es. Im Messbereich gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 103 km/h. Erst am 31. Mai wurde von 7.30 Uhr bis 12.45 Uhr auf an der Poche eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, bei der von 563 Fahrern 106 zu schnell waren.

Teurer Unfall

Zu einem Verkehrsunfall in Apolda, kurz nach der Kreuzung Promenadenstraße kam es am 1. Juni gegen 10.30 Uhr. Der Fahrer eines VW Passat fuhr auf der Adolf-Aber-Straße in Richtung Jenaer Straße, hinter ihm die Fahrerin eines Opel Astra. Kurz nach der Einmündung zur Promenadenstraße bremste der Fahrer des VW Passat sein Fahrzeug ab, um einer Kindergartengruppe die Überquerung zu ermöglichen. Die Fahrerin des Opels bemerkte dies zu spät und fuhr aus Unaufmerksamkeit auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 4000,-EUR. Verletzt wurde niemand.

Wasser über Auto gekippt - Massiv im Gesicht verletzt - Über 100 Temposünder