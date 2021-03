Nach der Komplettschließung der Grundschule in Pfiffelbach wegen meherer Coronafälle hat es nun auch die in Großschwabhausen als zweit im Kreis getroffen.

Erneute Schulschließung wegen Corona – diesmal in Großschwabhausen

Am Donnerstag verzeichnete das Gesundheitsamt des Kreises Weimarer Land in Apolda mit Stand 10 Uhr insgesamt 19 durch Test erwiesene Neuerkrankungen mit dem Coronavirus. Weil gleichzeitig 18 Personen als wieder genesen gelten, erhöht sich die Zahl der Aktivkranken um eins auf nun 162 Menschen. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.