Eröffnung der Thüringer Glitzerwelten am Stausee Hohenfelden

Rund eine Million LED-Lämpchen leuchten seit Freitag am Stausee Hohenfelden (Weimarer Land). In der "Thüringer Glitzerwelt" sollen "Frosti - der Seekönig", kleine Wichtel, ein Märchen-Iglu und Feen auf dem See und an Land für winterliche Unterhaltung sorgen. Die mehr als 100 leuchtenden Exponate sollen bis zum 30. Januar zu sehen sein.

Gemäß der Allgemeinverfügung des Weimarer Landes dürfen ausschließlich geimpfte und genesene Gäste mit Mund-Nasen-Schutz durch das Lichtermeer wandeln. Bei Kindern und Jugendlichen genüge eine Bescheinigung der Schule, dass das Kind regelmäßig getestet wird oder ein negativer Antigenschnelltest.

