Erste Osterbrunnen im Weimarer Land hergerichtet

Einer der beiden Osterbrunnen in Niederroßla an der Buttstädter Straße.

Weimarer Land/Niederroßla. An vielen Orten des Weimarer Landes stimmen festlich geschmückte Brunnen und Kronen auf die Osterzeit ein. Ein besonders schönes Exemplar ist bereits in Niederroßla zu sehen.

Sie sind zur Osterzeit in vielen Dörfern des Weimarer Landes und darüber hinaus zu finden: die Osterbrunnen. In Wersdorf ist schon einer zu sehen, und auch der von den Anwohnern der Buttstädter Straße in Niederroßla traditionell geschmückte Brunnen mit Sitzgelegenheit lockt bereits zum Bewundern und Verweilen – hier ist man beim Sitzen sogar in freundlicher Gesellschaft. Die ursprünglich aus der fränkischen Schweiz stammende Tradition entstand um 1910 und wird häufig von ortsansässigen Vereinen, aber auch von Privatpersonen gepflegt.