Es ist September im Weimarer Land - und verschiedene Religionen feiern Neujahr

Pastorin Cornelia Kühne über den „September Song“

Es ist September. Der Komponist der Dreigroschenoper Kurt Weill schrieb vor 84 Jahren die Melodie zu dem Lied: „Oh, it’s a long, long while from May to December. But the days grow short, when you reach September.” Die meisten haben wohl eine unbeschwerte Jahresmitte erlebt, lange Tage, Feste, Urlaub.

Und auch für die, die es schwer hatten, gilt: Nun wächst uns der September entgegen mit kürzeren Tagen und Herbstanfang. Mich grüßt er mit einer gewissen Melancholie, noch bleiben warme Tage, und doch: „Wenn Herbstwetter die Blätter färbt im Garten, bleibt keine Zeit für das Spiel namens Warten.” (angelehnt an September-Song) Für griechisch-orthodoxe Christen beginnt mit dem 1. September ein neues Kirchenjahr: Es ist verknüpft mit dem Gebet um Bewahrung der Schöpfung. Angesichts der Brände nicht nur in Griechenland, aber auch Unwetter erscheint mir das umso dringender: das Gebet – und die eigene Verantwortung ernstnehmen. Entsprechend feiern sämtliche christliche Konfessionen im September Schöpfungszeit.

Dieses Jahr steht der Aufruf zum Bewahren unter dem Motto „Damit ihr das Leben in Fülle habt“. Neujahr feiern Mitte des Monats übrigens Gläubige des Judentums mit Rosh-ha-Schana, übersetzt: Haupt des Jahres. Gute Vorsätze stehen im Mittelpunkt – dafür ist im Grunde immer ein guter Zeitpunkt. Es werden rund gewickelte Brote und in Honig getauchte Apfelstücke gespeist, Symbole des Jahreskreises und des Wunsches nach einem guten, süßen Jahr. Die zehn Hohen Feiertage des Judentums rund ums Thema Reue und Umkehr schließen ab mit dem Versöhnungsfest Jom Kippur: Es wird gefastet und ursprünglich ein Bock mit den Missetaten des vergangenen Jahres in die Wüste verbannt, der sogenannte Sündenbock. Es ist September: Ich wünsche Freude am Sommerausklang und am Herbstbeginn.

Besinnen wir uns unseres eigenen Lebens und das allen Daseins: Es ist kostbar – tragen wir dem in diesem September Rechnung.