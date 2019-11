Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Etwas Ostalgie im Magen

Was da gestern im Mehrgenerationenhaus ablief, war nicht einfach ein kollektives Mittagessen. Nein, es war auch und zuallererst Training fürs kollektive Gedächtnis. „Weißt du noch, damals . . .?“, war einer der Sätze zwischen Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch, die häufig zu hören waren. Meist genügt ein Stichwort, um zeitgleich ein Lächeln auf viele Gesichter zu zaubern. Wissende Blicke werden getauscht, manch Anekdote aus der Klamottenkiste geholt und ein wenig Ostalgie gepflegt. Das gehört zweifelsohne zur Kulturhistorie dazu. Dass die DDR durchaus nicht so romantisch war, wie sie manch Zeitgenosse in der Rückschau gern schildert, wissen wir. Dass es Gutes gab, das hätte überdauern sollen, auch. – Und seien es „Mannes“ Fleischklößchen im „König Drosselbart“. So gesehen war die Menüauswahl durchaus eine passende.

Überhaupt war die Apoldinale, deren filmkulinarischer Höhepunkt mit der Borsdorfer Apfeltorte erreicht wurde, „oscarverdächtig“. Zu verdanken ist das ist in erster Linie zwei Persönlichkeiten: Stefanie Fisel und Frank Müller von Filmklub.