Der Stollen der Apoldaer Bäckerei Beck ist so beliebt, dass ihn sich ehemalige Apoldaer gern in ihre neue Heimat schicken lassen.

Ex-Apoldaer bestellen jede Menge Stollen

Die Stollenproduktion bei der Apoldaer Bäckerei Beck läuft derzeit auf Hochtouren. Kilostollen, Drei-Pfund-Stollen oder gar Vier-Pfund-Stollen gibt es je mach Kundenwunsch. Die Leckereien, die Bäckermeister Bernd Beck und seine Tochter Nadin Beck herstellen, sind so begehrt, dass sie sich ehemalige Apoldaer sogar bis an ihre neuen Heimatadressen schicken lassen. In der Vergangenheit ging ein Stollen sogar bis Spanien. Gebacken wird nach wie vor nach dem streng geheim gehaltenen Familienrezept des Vater von Bernd Beck, Karl Beck. Dass Tochter Nadin nun nach dem Sammeln von Berufserfahrungen anderswo in den elterlichen Betrieb zurückgekehrt ist, freut Vater und Mutter natürlich. Traditionell stellt die Bäckerei Beck alljährlich den Stollen für das Apoldaer Lichterfest zur Verfügung.