Fahrradführerschein für Kinder der Alten Post

Bad Sulza. Fahrradausbildung in den Grundschulen fiel im vergangenen Schulhalbjahr Corona zum Opfer

Stolz nahmen am gestrigen Freitag Björn, Paul und Sean von PHM Christina Grund ihre Fahrradpässe entgegen. Die drei aus der Wohngruppe „Alte Post“ in Bad Sulza hatten unlängst ihre praktische Ausbildung erhalten. Neben insgesamt sechs Jugendlichen aus Bad Sulza durften sich gestern weitere Schüler aus dem Kinderheim des Diakoniewerkes in Apolda über ihre Fahrradpässe freuen.