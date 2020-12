Weimar Polizei stellt am Mittwoch bei Kontrollen vier Fahrzeugführer unter berauschenden Mitteln.

Fahrten unter Drogeneinfluss in Weimar und im Kreis

Weimar. Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer stellten Beamte der Polizei Weimar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Mittwochvormittag wurde im Stadtbereich Blankenhain ein 21-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Der Drogenvortest habe positiv angeschlagen. Außerdem seien bei ihm mehrere verbotene Gegenstände gefunden und beschlagnahmt worden. Er muss sich neben dem Verkehrsdelikt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Zur Mittagszeit wurde bei einer 28-jährigen Fahrzeugführerin eine Verkehrskontrolle in Niederzimmern durchgeführt. Auch dabei reagierte der Drogenvortest positiv. Zudem besitzt die Frau keine gültige Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Verfahren sei eingeleitet worden, teilte die Polizei mit.

Am Nachmittag kontrollierten beamte im Bereich Mellingen einen 44-jährigen Transporter-Fahrer und in Weimar einen 23-jährigen Pkw-Fahrer. Auch bei diesen beiden Verkehrsteilnehmern hab der Drogenvortest positiv reagiert, so das die entsprechenden Verfahren eingeleitet wurden.