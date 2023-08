Fanclub Ronny Weiland lädt zu Fahrt nach Leipzig ein

Apolda. Der Apoldaer Fanclub um den Sänger Ronny Weiland lädt interessierte zu verschiedenen Terminen ein. eine Übersicht.

Der Apoldaer Fanclub um Sänger Ronny Weiland kündigt an, am 5. Oktober seine traditionelle Fahrt zum Leipziger Ringcafè wieder durchzuführen. Reservierungen könnten am kommenden Dienstag, dem 29. August, von 14 bis 16 Uhr im Büro des Fanclubs in der Niederroßlaer Straße 11 bezahlt werden.

Weitere Konzerte in der Nähe gebe es am 30. September in der Nikolaikirche Freiberg, am 7. Oktober im Theater Arnstadt und am 28. Oktober in der Stadthalle in Hermsdorf. Weitere Termine könne man im Internet unter ronny-weiland.com oder fanclub-ronnyweiland.de erfahren.

Zudem werde der Fanclub vom 3. bis 7. Dezember eine weihnachtliche Schiffsreise auf dem Rhein mit bekannten Künstlern und Ronny Weiland durchführen.

Eine Jahresabschlussfahrt der Ronny-Weiland-Fans sei für den 14. Dezember zum Weihnachtskonzert ins Kloster Jerichow geplant. Auch hier werde ein Bus ab Apolda fahren.

Für Fragen und Anmeldungen ist Vereinschefin Kerstin Köster telefonisch unter Telefon: 0173/8181151 und am 29. August und am 19. September von 14 bis 16 Uhr im Büro in der Jenaer Straße 1 erreichbar.