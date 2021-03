Um die Bepflanzung der Blumenkübel in Apolda kümmert sich das Bildungswerk, im Foto zu sehen ist der Auszubildende Daniel.

Farbtupfer dank Blumen in Apoldas Stadtgebiet

Apolda. Die Frühjahrsbepflanzung der Blumenkübel in Apolda führt derzeit das Bildungswerk durch.

Um hübsche Farbtupfer in Form von Frühlingsblumen kümmert sich derzeit das Bildungswerk. Im Stadtgebiet von Apolda – hier vorm Kulturzentrum Schloß Apolda – werden Tausendschönchen, Hornveilchen und Vergissmeinnicht und anderes gepflanzt. Auch der Auszubildende Daniel ist dieser Tage zusammen mit seinen Kollegen im Einsatz. Unter anderem am Brauhof und am Viadukt.