Faschingsauftakt ohne großes Tamtam

„Die Narren leben noch!“ lautete die Botschaft zum Faschingsauftakt am 11.11. auf dem Markt. Obwohl das Ganze ohne offiziellen Charakter ablief und eher als eine lockere Verabredung der Karnevalisten zu gewohnter Zeit am üblichen Ort erschien, bewies auch Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand Sympathie für die närrische Abordnung und übergab spontan seinen symbolischen Rathausschlüssel. Neben Mitgliedern des Apoldaer Faschingsclubs, des Lindwurm-Faschingsclub und des Niederroßlaer Carnevalsclubs verfolgten auch ein gutes Dutzend Zaungäste das kurze Spektakel. Auch wenn man sich nicht vollkommen kampflos von dem Virus die Session verderben lassen will, haben mittlerweile alle Vereine und Clubs ihre regulären Veranstaltungen abgesagt.