Faschingsfreunde starten mit Markus in das Wochenende

Gemeinsam mit dem Schlagerstar der Neuen Deutschen Welle, Markus, starten die Faschingsfreunde Gramont am 21. Februar in der Oberndorfer Narrhalla in die aktuelle Faschingsrunde. Los geht es an besagten Freitag ab 20 Uhr im Saal von Oberndorf aber erst einmal mit dem Programm. Neben zahlreichen Tanzgruppen, wie den Minis, der Garde, dem Damen- und dem Männerballett erwartet die Gäste wieder ein buntes Bühnenstück, erklärt Thomas Macher unserer Zeitung.

NDW-Schlagerstar Markus wird am 21. Februar in Oberndorf erwartet. Foto: Agentur

Darin verpackt sein werden abermals Sketche, die traditionelle politische Bütt mit Daniel Kindermann alias Penner Paul und zahlreichen Überraschungen. Im Anschluss wird dann Schlagerstar Markus die Bühne rocken. Zudem wird es für alle Gäste eine Autogrammstunde geben. Unter anderem werden an dem ersten Faschingsabend auch wieder zwei Karten für die Mitfahrt auf dem FFG-Wagen am darauffolgenden Samstag zum Faschingsumzug durch Apolda verlost. Am Samstagabend startet dann die große Festsitzung um 19.11 Uhr. Rund drei Stunden Programm versprechen einen kurzweiligen Abend für die Gäste. Die Bar hält an diesem Abend neben Getränken wieder einen kleinen Imbiss parat. Für die Gäste hat man zudem wieder einen im Ticketpreis enthaltenen Busservice eingerichtet, der die Feiernden aus Apolda abholt bzw. in der Nacht (0.30. Uhr, 1.30 Uhr und bei Bedarf 2.30 Uhr) wieder zurück bringt.

Am Faschingssonntag startet 15 Uhr die große Kinderparty. Eingeladen sind nicht nur die Kleinen, sondern auch alle Eltern und Großeltern. Im Eintrittspreis von 5 Euro (Kinder sind kostenlos) ist wieder ein Kaffeegedeck mit inbegriffen. Für den Spaß wird auf der Bühne ein kindgerechtes Programm gezeigt, ein Kostümwettbewerb, sowie zum Abschluss eine Kinderdisko veranstaltet.

Karten für die Veranstaltungen am Freitag und Samstag kann man ab sofort Karten bestellen oder reservieren lassen. Möglich ist dies in der Zahnartzpraxis Macher zu den Öffnungszeiten (Tel. 03644/6518140). Karten für den Kinderfasching am Sonntag gibt es lediglich an der Tageskasse.