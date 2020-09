Felix Reuter tritt auf

Felix Reuter, Pianist, Musikkomödiant, Improvisationskünstler und Entertainer wird am 10. Oktober in Apolda auftreten.

Nach unserem gestrigen Artikel „Veranstalter ziehen die Reißleine und streichen Termine“ meldet sich Steffen Wolf zu Wort. Als Leiter des Orchesters Franz’L Weimar und Veranstalter kämpft er gemeinsam mit einer ganzen Branche, die unter den Pandemie-Maßnahmen besonders leiden. „Wir Musiker haben absolut mit dieser Corona-Situation zu kämpfen. Kaum Unterstützung, es finden keine Konzerte statt, das Publikum ist verunsichert und die Sponsoren springen ab“, bringt er es in einem Satz auf den Punkt. Weil die Situation scheinbar kein Ende kennt, will Wolf gemeinsam mit Felix Reuter ein Zeichen setzten. Deshalb soll das am 10. Oktober geplante Konzert in der Apoldaer Stadthalle stattfinden, auch wenn der Kartenverkauf derzeit sehr schleppend läuft. „Wir werden das Konzert durchziehen, für das Publikum und für die Sache. Auch wenn Felix vor drei Leuten auftritt“, erklärt Steffen Wolf.