An diesem Sonntag steht die Musik im Vordergrund des Gottesdienstes in der Lutherkirche Apolda.

Festliche Kantatenmusik in der Lutherkirche

Apolda. Zwei Chöre, vier Solisten und ein Orchester bringen am Sonntag, 7. Mai, in der Apoldaer Lutherkirche eine Bach-Kantate zu Gehör.

Zu einem besonderen Gottesdienst lädt die Ev.-luth. Kirchengemeinde am kommenden Sonntag, 7. Mai um 10.30 Uhr in die Lutherkirche ein. In diesem Gottesdienst erklingt eine Kantate von Johann Sebastian Bach über das bekannte Kirchenlied „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ (BWV 99), teilt Kreiskantor Mike Nych mit.

„Bach hat sie in seinem 2. Amtsjahr als Leipziger Thomaskantor im Jahr 1724 komponiert. Die Kantate beginnt mit einem lebensbejahenden, sprudelnden Eingangschor, in dem Sängerinnen und Sänger sowie Instrumentalisten zu einem musikalischen Wetteifern anheben. Text und Musik ermutigen, auch irdische Bitterkeiten aus der Hand Gottes anzunehmen, die alles zu einem zumutbaren, guten Ende kehrt“, erklärt der Kantor.

Sängerinnen und Sänger der Kantorei sowie dem Vokalkreis Apolda, die Solisten Barbara Cramm (Sopran), Alena-Maria Stolle (Alt), Tobias Schäfer (Tenor) und Maximilian Thom (Bass) und ein Projektorchester musizieren unter der Leitung von Kreiskantor Nych. Die Predigt hält Pfarrer Thomas-Michael Robscheit.

Die Kantorei probt dienstags um 19.30 Uhr, der Vokalkreis donnerstags um 20.00 Uhr jeweils im Gemeindehaus der KGM Apolda in der Jakobstraße 1. Mitsänger sind herzlich willkommen.