Feuerwehr in Neustedt kurz vor dem Durchbruch

Im Erdgeschoss des Dorfgemeinschaftshauses in Neustedt steht die neue Feuerwache wortwörtlich vor dem Durchbruch. Laut Plänen der Trockenbaufirma, dem Bauservice Genennichen aus Obertrebra, könnte bereits am heutigen Dienstag die Außenmauer (hinten rechts im Bild) durchbrochen werden. Dort soll ein 3 Meter mal 3,60 Meter großes Rolltor eingebaut werden. Im Inneren ist indes aus eins drei gemacht worden. So wurde der ehemalige Saal in die Garage, eine Umkleide (Zugang links im Bild) und einen Bereich für Sanitäranlagen unterteilt. Im Foto bringen Mitarbeiter vom Bauservice Genennichen Deckenplatten an.