Filiale von Autoteile Unger in Apolda geschlossen

Seit Anfang Oktober geschlossen ist die Filiale von A.T.U. Autoteile-Unger in Apolda-Heusdorf. Zwar sind Mitarbeiter dort noch mit der Beräumung des angemieteten Objekts direkt an der Landstraße 1060 beschäftigt, aber Kundenwünsche werden am Apoldader Standort nicht mehr erfüllt. Unsere Zeitung fragte in der Unternehmenszentrale im oberpfälzischen Weiden nach. Immerhin war Autoteile-Unger seit 1994 in Apolda vertreten.

Geschlossen im Rahmen der Optimierungsstrategie In der Zentrale von Autoteile-Unger hieß es nun unter anderem, dass das Unternehmen seine Strukturen, Filialkonzepte und Leistungen für die Kundschaft kontinuierlich anpasse und so an den neuen Gegebenheiten ausrichte. Generell sei es das Ziel, das Unternehmen zukunftssicher und „wetterfest“ aufzustellen. Zu diesen regelmäßigen Überprüfungen gehöre es ab und zu eben auch, dass Filialen geschlossen werden müssten, die nicht profitabel arbeiteten oder keine nachhaltige Zukunftsperspektive hätten. Zugleich werde in neue Standorte investiert. Es sei aber richtig, dass die Filiale in Apolda im Rahmen dieser Optimierungsstrategie geschlossen werden musste. Zur Frage, wie der Apoldaer Standort zuletzt genutzt wurde, gab es keine Auskunft. Bundesweit mehr als 530 Filialen Das bundesweite Filialnetz umfasse immerhin mehr als 530 Filialen. Die nächstgelegenen Filialen in Jena und Weimar sind jeweils zirka 19 Kilometer entfernt. Am Standort Apolda waren insgesamt sieben Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen habe den Mitarbeitern vor Ort so weit wie möglich angeboten, an anderen Standorten des Unternehmens weiterzuarbeiten, um betriebsbedingte Kündigungen weitestgehend zu vermeiden, heißt es. Dass es einen Räumungsverkauf gab, wird bestätigt. Das, was noch an Ware und Equipment dort ist, werde nun sukzessive auf andere Standorte verteilt, hieß es vor Ort.