Finanzschulung für Ehrenämtler im Weimarer Land

Die geplante Finanzschulung für Vereinsmitglieder über die Ehrenamtszentrale des Weimarer Landes soll bedingt durch die verschärfte Corona-Verordnung zwar in abgeänderter Form, aber definitiv stattfinden. „Gerade weil momentan viele Termine abgesagt werden, ist es wichtig, dass in solchen Zeiten auch Dinge stattfinden“, betont Mitorganisator Thomas Schmidt. Der erste Teil der Schulung „Steuern und Finanzen im Verein“, der als Workshop am 14. November im Hotel am Schloss in Apolda geplant war, soll nun in Form eines Selbststudiums stattfinden. Schulungspartner ist die Steuerberatung Sachse aus Erfurt, die Videos und Handouts zur Verfügung stellt. „Die Unterlagen stellen wir den Teilnehmern – wie den gesamten Kurs – kostenlos zur Verfügung“, so Thomas Schmidt von der Ehrenamtszentrale des Kreises.

Der Vortrag von Steuer-Expertin Annette Sachse, der am 17. November um 18 Uhr stattfinden soll, wird im coronakonformen Programm nun als Online-Meeting stattfinden. Nach einem kurzen Impulsvortrag sollen Teilnehmer auch hier ihre Fragen stellen können. An der Planung der Schulung hat auch der Kreissportbund mitgewirkt. Dieser vermittelte den Kontakt zum Steuerbüro. Interessenten können sich noch bis zum 11. November kostenfrei für den Kurs über Steuern und Finanzen anmelden. E-Mail-Adresse: ehrenamtszentrale@ehrenamt-wl.de