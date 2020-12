Apolda. Dass der neue Teppich im modernisierten Restaurant des Hotels am Schloß Apolda nachhaltig ist, wurde nun per Urkunde bestätigt.

„Fischernetz-Teppich“ aus Apolda bekommt Nachhaltigkeit per Urkunde bestätigt

Dass das Hotel am Schloß in Apolda im Zuge der Modernisierung des Restaurants sowie des Empfangsbereichs einen teils aus ausgedienten Fischernetzen hergestellten Teppich verlegen ließ, darüber berichtete unsere Zeitung im August. – Nun gab’s für den Teppich ein Zertifikat für Nachhaltigkeit. Dieses übergab Martin Berends im Namen der Firma Interface Deutschland an Hotelchefin Peggy Lindner.