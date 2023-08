Flurstedter Kirchengemeinde lädt zum Sommerfest ein

Der Alleinunterhalter Günter Bach hat das Sommerfest in Flurstedt schon öfter begleitet, wie hier im Jahr 2018.

Flurstedt. Die Flurstedter Kirchengemeinde lädt für diesen Samstag zu ihrem alljährlichen Sommerfest ein.

Für diesen Samstag, 5. August, lädt die Kirchengemeinde Flurstedt zur 24. Auflage ihres Sommerfestes ein. Der gemeinsame Nachmittag beginne mit einer Andacht um 14.30 Uhr, die Pfarrer Matthias Uhlig halten werde, kündigt die Gemeinde an. Im Anschluss werde, wie auch in den vergangenen Jahren, vor der Kirche in gemütlicher Runde Kaffee und Kuchen ausgeschenkt. Für die musikalische Untermalung werde wieder der Alleinunterhalter Günter Bach sorgen.