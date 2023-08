Forum „Bauwende“ im Apoldaer Eiermannbau

Apolda. Wie kann umwelt- und klimaschonender gebaut werden, und was tun mit leerstehenden Gebäuden? Das dritte Forum der IBA und der Wüstenrot-Stiftung stellt in Apolda Ideen und Lösungsansätze speziell für den ländlichen Raum vor.

Vom Donnerstag, 3. August, bis zum Sonntag, 6. August, lädt die Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen gemeinsam mit der Wüstenrot-Stiftung zum dritten Mal zu einer Vortrags- und Diskussionsreihe in den Apoldaer Eiermannbau ein. Unter dem Thema „Bauwende jetzt!“ soll es sich in den Referaten und Gesprächsrunden um den „Baubereich als klimaschädlichsten Sektor Deutschlands“ und einen „konsequenten Kurswechsel in der gegenwärtigen Baupraxis“ hin zu einer klimafreundlichen Weiternutzung von Bestandsgebäuden sowie dem Umsetzen von Baumaßnahmen mit nachwachsenden Rohstoffen und anderen umweltfreundlichen Faktoren drehen, heißt es in der Ankündigung der Organisatoren.

Die Veranstaltungsreihe beginnt am Donnerstag um 16 Uhr mit dem Thema „Wir leben die neue Baupraxis“, bei der Vertreter verschiedener Initiativen ihre Arbeit zur Um- und Wiedernutzung alter Gebäude vorstellen. Weitere Vorträge unter anderem zur Hochschullehre in diesem Bereich, zur Wärmewende und zu Herausforderungen und Grenzen bei der Umsetzung klimagerechter und inklusiver Projekte sind für Freitag und Samstag geplant. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Eintritt ist frei.