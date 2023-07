Forum in Apolda befasst sich mit leerstehenden Gebäuden

Apolda. Unter der Überschrift „Mehr Orte für Viele“ könnten ungenutzte Räume wie leere Kirchen oder Industriegebäude eine Chance sein - dies soll auf dem Stadt-Land-Forum in den kommenden Tagen in Apolda besprochen werden.

In kleinen Kommunen gingen Infrastrukturen der Daseinsvorsorge und damit Treffpunkte der Gemeinschaft verloren: Bahnhofshallen, Kirchen und Schlösser, Fabriken und Schulen stünden leer, was als eine „Defiziterfahrung“ und eine „Leerstelle für die Gemeinschaft“ erfahren werde. So beschreiben die Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen und die Stiftung Wüstenrot die Problemstellung, der sich das „StadtLandforum“ in diesen Tagen im Apoldaer Eiermannbau widmet (wir berichteten).

Dabei würden gerade solche Räume „große Chancen für das Gemeinwesen“ bieten: „Es können Orte für Viele entstehen, die lokale Identitäten stärken, Teilhabe ermöglichen und so zu gebauten Orten der Demokratie werden“, heißt es weiter.

Im zweiten StadtLand-Forum sollen diese Entwicklungen diskutiert werden: „Wir besprechen gemeinschaftliche Ideen für soziale Treffpunkte und neue Angebote, fragen nach den Akteurskonstellationen und Unterstützerstrukturen dahinter“, berichten IBA und Stiftung.

Gäste aus Wissenschaft, Gesellschaft und Journalismus würden erwartet, um bei den Vorträgen mit interessierten Bürgern ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen zu teilen.

Beginn ist bereits an diesem Donnerstag, dem 6. Juli: Von 16 bis 17 Uhr würde im Apoldaer Eiermannbau Gespräche unter anderem mit Christian Bangel von ZEIT ONLINE, Christoph Lammert von MOBIT e.V, Stefan Krämer von der Wüstenrot Stiftung und weiteren Gästen stattfinden. Um 19.30 Uhr würde der „Thüringen Monitor 2022“, eine Langzeitstudie zur ›Politischen Kultur im Freistaat Thüringen‹, vorgestellt.

Am Freitag, dem 7. Juli, gäbe es Gespräche von 14 bis 15.30 Uhr, „wie prozessorientierte und koproduktive Strategien in die Hochschullehre eingebunden werden können und in welchen Formaten Studierende das eigene Wissen bereits praktisch anwenden“. Von 16 bis 17.30 Uhr gehe es um die wichtigen Erfolgsvoraussetzungen von gemeinwohlorientierten Projekten: Trägerschaft, Finanzierung und Förderungen sowie die Zusammenarbeit mit Kommunen.

Von 18 bis 20 Uhr finde die Preisverleihung zum Wettbewerb „Land und Leute“ der Wüstenrot Stiftung statt.

Am Samstag, dem Juli, würden von 9.30 bis 13.30 Uhr Akteure und ihre Projekte und Netzwerke vorgestellt.

Von 14.30 bis 15.30 Uhr würden Probleme thematisiert: Sorgetragen für Projekte, für Beteiligte, für die Umwelt und für den Planeten.

Auch eine kleine Überraschung sei für den Abschluss des Forums geplant.