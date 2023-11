Frankreich in Ton und Bild erleben

Pfiffelbach. Freundeskreis Frankreich lädt zu Vortrag ins Sportlerheim Pfiffelbach.

Zu einem sehr interessanten Bildvortrag unter dem Motto „Frankreich erleben“ lädt der Verein Freundeskreis Frankreich bereits an diesem Samstag, dem 25. November, alle interessierten Besucher in das Sportlerheim in Pfiffelbach ein. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, heißt es in der Ankündigung.

In diesem Jahr hätten einige Vereinsmitglieder ihren Sommerurlaub in Frankreich verbracht und nehmen nun im Rahmen des Vortrages alle Interessierten mit auf eine Reise durch die Regionen Jura und Côte d’Azur. Auf dem abendlichen Programm stehen zwei Diashows mit spannenden Reiseeindrücken, wie es heißt. Kulinarisches werde ebenfalls gereicht. Etwa passend zum Vortrag frische Crêpes in süß oder herzhaft.

Der Freundeskreis Frankreich würde sich ferner über eine Spende für die eigene Vereinsarbeit freuen und bittet zudem um eine Anmeldung vorab und per Mail an Freundeskreis-Frankreich@gmx.de.

Alle Interessierten sind im Sportlerheim in Pfiffelbach herzlich willkommen.