Frau von Auto erfasst - Drogen bei 43-Jährigen gefunden

Apolda. In Apolda ist am Montag eine 33-Jährige von einem Auto erfasst worden, bei einem Mann fand die Polizei während einer Kontrolle Drogen.

In der Erfurter Straße ist am Montag eine 33-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren worden. Laut Angaben der Polizei lief die Frau zwischen zwei geparkten Pkw unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein 73-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und streifte die 33-Jährige mit dem Außenspiegel. Die Frau stürzte und verletzte sich am Kopf und an der Hand.

Marihuana und Crystal Meth beschlagnahmt

Am Montagabend beschlagnahmte die Polizei im Rahmen einer Personenkontrolle von einem 43-Jährigen über zehn Gramm Marihuana und über zwölf Gramm Crystal Meth. Der Mann wurde daraufhin auf Anordnung des Staatsanwaltes vorläufig festgenommen. Nach Prüfung der Aktenvorlage beim zuständigen Fachstaatsanwalt wurde der Mann am nächsten Morgen aus dem Gewahrsam entlassen.

