Frauen als Jobverlierer im Weimarer Land

Statistisch gesehen sind Berufe in der Reinigungsbranche viel öfter in Frauenhand - nicht selten unter prekären Arbeitsbedingungen (Symbolfoto).

Weimarer Land. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise treffen Frauen besonders hart. Die Gewerkschaft IG BAU kritisiert prekäre Arbeitsverhältnisse in Minijobs.

Anlässlich des Internationalen Frauentags hat die Gewerkschaft IG BAU vor einem Rückschritt bei der Gleichberechtigung in Folge der Corona-Pandemie gewarnt. „Insbesondere Minijobs werden in der Krise zunehmend zur Karrierefalle“, kritisiert Bezirksvorsitzender Ralf Eckardt. Etwa in der Gebäudereinigung sind solche Arbeitsverhältnisse besonders verbreitet. Im Weimarer Land werden laut Daten der Arbeitsagentur 63 Prozent aller rund 130 Minijobs von Frauen ausgeübt.