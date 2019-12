Freie Fahrt für alle Pedalritter

Vorbei sind ab sofort die Zeiten, in denen sich Radfahrer über unschöne Buckelpisten und schlammige Feldwege zwischen Umpferstedt und Kötschau quälen müssen. Denn gestern erlebte der neue Rad- und Wirtschaftsweg im östlichen Weimarer Land seine offizielle Bauabnahme.

Gekommen waren dazu nicht nur die Planer vom Ingenieurbüro Helk, Schulz & Dr. Prabel, sowie die Mitarbeiter aus den beteiligten Ämtern der VG Mellingen, sondern auch eine Schar von Bürgermeister der Gemeinden, die an der neuen Tangente liegen. Dies sind in erster Linie Umpferstedt, Frankendorf, Kapellendorf, Hohlstedt und Kötschau.

Aber auch die Klassikerstadt und deren Ortsteil Süßenborn profitieren von dem neuen Weg. So verspricht sich unter anderem die Wasserburg Kapellendorf ab sofort ein Ansteigen des Radtourismus, der auch in der Gegenrichtung künftig zunehmen dürfte.

Erst Anfang der Woche waren auf dem Teilstück zwischen Frankendorf und Kapellendorf noch letzte Arbeiten an der Wegdecke erledigt worden. Diese ist im Gegensatz zum Rest der Strecke, die komplett asphaltiert wurde, nur als Splitt-Oberfläche ausgebaut. Dies geschah zum einen aus Kostengründen, zum anderen waren sich Auftraggeber und Planer einig, dass auf diesem Teilstück keine Fahrzeugverkehr vorkommt – Radfahrer natürlich ausgenommen.

Insgesamt erstreckt sich die Baumaßnahme, die bereits vor einem Jahr mit der Bauvorbereitung und dem Grünschnitt entlang der Trasse begann, über 5,69 Kilometer. Bis auf das erwähnte Teilstück ist die Straßenoberfläche durchgängig drei Meter breit, wobei sich rechts und links jeweils 50 Zentimeter Bankette anschließen.

Um keine zusätzlichen Grundstücke aus privater Hand teuer ankaufen zu müssen, konnte zwischen Frankendorf und Kapellendorf nicht auf die Errichtung einer Brücke verzichtet werden. Foto: Sascha Margon

Unterm Strich kostete das Projekt rund 1,2 Millionen Euro, wobei rund eine Millionen davon auf die reinen Baukosten entfallen. Neben den Planungskosten sind in den Baunebenkosten auch die Mittel für die geforderten Ausgleichspflanzungen mit eingeflossen.

Für 100.000 Euro wurden rund 400 neue Bäume gepflanzt, die entlang der Strecke, aber auch beispielsweise in Großschwabhausen in die Erde kamen. Neben den Eigenanteilen der Gemeinden wurde die Maßnahme vom Straßenbauamt Erfurt und dem Amt für Flurneuordnung in Gotha großzügig unterstützt.

Unterm Strich blieben an den Gemeinden nur rund 10 Prozent der Gesamtkosten hängen. Neben dem Dank in Richtung Erfurt und Gotha ging ein solcher von den Bürgermeistern auch an die bauausführende Firma „Meliorations-,Straßen- und Tiefbau GmbH Laucha“, mit der die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert habe.

Nun bleibt noch abzuwarten, inwiefern ein Lückenschluss zwischen Kötschau und Isserstedt auch die Anbindung jenseits der Kreisgrenze an den Radweg im Mühltal nach Jena ermöglicht. Zufälliger Weise war der Ausbau des Radwegenetzes erst am Mittwochabend Thema im Stadtrat der Universitätsstadt.

Ein Ergebnis war bis Redaktionsschluss nicht mehr in Erfahrung zu bringen.