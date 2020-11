Freibad in Oßmannstedt kostet rund eine Million mehr als geplant

Die Gemeinderäte der Ilmtal-Weinstraße haben auf ihrer Sitzung am Montag einstimmig ihr gemeindliches Einvernehmen für die Sanierung des Freibades in Oßmannstedt ausgesprochen. Damit ist der Weg frei für das weitere Vorgehen u.a. für die Einreichung des Bauantrages, der gestern an die Kreisverwaltung im Landratsamt Apolda ging.

Zuvor hatten die Planer vom Ingenieurbüro Möller + Meyer aus Gotha auf der Sitzung das gesamte Projekt noch einmal im Detail präsentiert. Dabei wurde auch über die zu erwartenden Kosten gesprochen, die nun um eine Million höher ausfallen, als die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2019 hervorbrachte. Die veranschlagte für die Sanierung rund 3,7 Millionen Euro.

Um die Mehrkosten zu erklären, lohnt der Blick in die einzelnen Positionen der Kostenaufstellung. Die weist u.a. Zusatzkosten für behördliche Auflagen auf. Ferner findet man darin Kosten für die Erschließung mit einem Abwasserkanal für das Freibadgelände, das derzeit nur über eine Klärgrube verfügt. Weil auch die Parkhalle und die nahe gelegene Sporthalle keinen Abwasseranschluss haben, sollen nun alle drei Objekte über eine Pumpstation samt Leitung an den Hauptsammler in der Wielandstraße angeschlossen, somit also mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden.

Mehrkosten entstanden auch durch geänderte Bauwünsche der Landgemeinde. So soll künftig über dem Technikraum am südlichen Beckenrand ein Solardach installiert werden, dass nicht nur für die Erwärmung des Wassers sorgt und damit eine Verlängerung der Badesaison ermöglicht, sondern auch Sonnenschutz für Badegäste und Personal bietet. Gleichzeitig will man die Sanierung der Sanitäranlagen und der Umkleideräume in Angriff nehmen, ebenso eine Fassadenausbesserung der Bestandsgebäude sowie eine Erneuerung der Treppe zwischen Sonnenterrasse und Becken. Einen großen Posten bei den Zusatzkosten nimmt der behindertengerechte Zugang von der oberen Terrassenebene zum Becken ein, der über eine Rampe künftig auch Rollstuhlfahrer einen sicheren Weg zum Wasser bieten soll.

Wegen der neuen Kostenplanung wird die Verwaltung für das weitere Prozedere nun die entsprechenden Fördermittelgeber von Städtebauförderung und der regionalen Aktionsgruppe Leader kontaktieren, um weitere Finanzmittel zu akquirieren. Insgesamt rechnet die Verwaltung mit einem Eigenanteil zwischen 1,2 bis 1,5 Millionen Euro. Hinzu kommen Mittel in zwei Jahresscheiben aus dem Kreishaushalt von insgesamt 300.000 Euro im Sinne der Sportstättenförderung.

Sollte das weitere Vorgehen wie geplant ablaufen, könnte laut den Gothaer Planern Anfang nächsten Jahres die Ausschreibungen veröffentlicht werden. Ab April würden dann die Baufirmen anrücken, die gut 12 Monate beschäftigt wären. Weil viele Gewerke parallel arbeiten könnten, rechnet das Planungsbüro fest mit einem Eröffnungstermin des sanierten Freibades am 13. Mai 2022.