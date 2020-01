Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freie Wähler schicken Andreas Weise ins Rennen

Auf einer Mitgliederversammlung haben am Mittwoch die Freien Wähler der Ilmtal-Weinstraße Andreas Weise zu ihren Kandidaten für die bevorstehende Wahl im März um das Amt des Bürgermeisters nominiert. Dafür erhielt der 52-Jährige 86 Prozent Zustimmung von den anwesenden Mitgliedern. In einer Mitteilung heißt es: „Andreas Weise kann als Bürgermeister der einstigen Gemeinde Oberreißen und als heutiger Ortschaftsbürgermeister sowie als Landgemeinderatsmitglied auf langjährige Erfahrung in der kommunalen Arbeit verweisen. Durch dieses Engagement kennt er die Ortschaften der Landgemeinde mit ihren Vorzügen, aber auch mit ihren Erwartungen und Ansprüchen.“ Weise stehe für die Grundsätze der Freien Wähler – Ehrlichkeit, Anstand, Bürgernähe – heißt es weiter in dem Schreiben.

Der Verein „Freie Wähler Ilmtal-Weinstraße“, der am Mittwoch neben der Kandidatennominierung gleichzeitig sein einjähriges Bestehen feiern konnte, kann derzeit auf 45 Mitglieder verweisen. Zur Gründung des Vereins im Januar 2019 waren es insgesamt 30 Mitglieder. Mit der Nominierung ist Weise nun der dritte Kandidat der seinen Hut zur Bürgermeisterwahl am 15. März in den Ring wirft. Am heutigen Freitag 18 Uhr läuft die Bewerbungsfrist für die Kandidaten aus. Am Montag wird die Verwaltung alle eingereichten Vorschläge unter die Lupe nehmen und die Unterlagen auf Vollständigkeit überprüfen, bevor am 11. Februar dann der Wahlausschuss tagt.