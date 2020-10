Freude zum Fest schenken

Angesichts Corona fällt es derzeit sicherlich nicht jedem leicht, an die nahende Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest zu denken. Geschweige denn jetzt schon mit der Erfüllung von Wünschen beschäftigt zu sein. Genau dazu rufen allerdings derzeit wieder Olaf und Birgit Nißler aus Apolda auf. In den vergangenen 10 Jahren hallt dieser Ruf für die Aktion Weihnachtspäckchen für Osteuropa vom Verein „Bibel-Mission“ nun schon regelmäßig Ende des Jahres durch die Glockenstadt.

So auch in diesem Jahr, wenn die Aktion ihre 11. Auflage erlebt. Aufgerufen sind alle Apoldaer, ein Päckchen für notleidende Kinder in Osteuropa zu packen. Die Pakete sollen u. a. Kindern in Moldawien, Rumänien, Bulgarien, Weißrussland und der Ukraine eine kleine Freude zum Fest bescheren. Gerne wird dafür auch das Porto von 5 Euro als Spende entgegengenommen. Weiterhin schwierig gestaltet sich für die Akteure die Versendung von Päckchen nach Tadschikistan, Kasachstan, Russland, Turkmenistan, Kirgisistan und Usbekistan. Aus diesem Grund sammelt der Verein hier auch Geldspenden, um Geschenke und Päckchen vor Ort zusammenzustellen.

Informationen über den Inhalt der Päckchen und Prospekte zur Aktion bei:Bau-& Kunst Glaserei Nißler, Lindenberg 8 in Apolda. Tel. 03644/551092