Der Frühjahrsputz in Niederroßla hat eine lange Tradition.

Frühjahrsputz in Niederroßla

Niederroßla. Am 1. April werden die Niederroßlaer Vereine ab 9 Uhr zum Frühjahrsputz im Dorf gebeten.

Zum traditionellen Frühjahrs-Dorfputz wird für den kommenden Samstag, 1. April, in Niederroßla aufgerufen. Wie auch in den vergangenen Jahren sollen öffentliche Straßen und Plätze, Wassergräben und Beete von Müll und Unkraut befreit und das Dorf insgesamt schön gemacht werden.

Der Ortschaftsbürgermeister Ralf Lindner (parteilos) bittet dazu insbesondere die ortsansässigen Vereine, in ihrem jeweiligen Areal ab 9 Uhr mit Rechen, Besen und Müllsäcken tätig zu werden, so, wie es in früheren Jahren schon praktiziert wurde.

Zur Mittagsstunde sind alle freiwilligen Helfer nach getaner Arbeit auf eine Bratwurst vor dem Gebäude der Feuerwehr eingeladen.