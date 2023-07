Die Sauerorgel in der Apoldaer Lutherkirche ist die "Orgel des Jahres 2023".

Führung an der Apoldaer Sauer-Orgel

Apolda. Interessante Fakten und natürlich eine Klangkostprobe wird an diesem Donnerstag an der Apoldaer Sauer-Orgel angeboten.

An diesem Donnerstag, dem 6. Juli, lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Apolda im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Offene Lutherkirche“ zu einer Führung an und mit der prämierten Sauer-Orgel ein. Ab 19.30 Uhr werde Kreiskantor Mike Nych Wissenswertes um das wertvolle Instrument erzählen und die Orgel erklingen lassen, heißt es in der Ankündigung.

Die spätromantische Orgel, erbaut von Wilhelm Sauer, erhielt den Titel „Orgel des Jahres 2023“.

Der Eintritt ist frei.