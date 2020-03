Fünf neue Mitglieder in der Einsatzgruppe

Alle Jahre wieder! Mit diesem Satz überschrieb Tino Tröbs zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Niederroßla das Einsatzgeschehen im letzten Jahr. Der Wehrleiter spricht damit die zwei Brände auf dem Gelände der Küchelgrube an, die in den vergangenen Jahren regelmäßig die Kameraden zum Einsatz rief. Mit einem gewissen Sinn für Galgenhumor erklärte Tröbs deshalb die beiden Einsätze am 16. Februar und am 19. Mai mittlerweile zu Routineeinsätze, obwohl es nicht so ist. Bewährt hat sich bei der Brandbekämpfung auf dem Gelände des Abfallentsorgungsunternehmens das neu angeschaffte B-Hohlstrahlrohr, dass gerade eine Woche vor dem ersten Brand angeschafft wurde.

Die Bilanz der Einsätze 2019 der Niederroßlaer Wehr verweist abermals in Folge eine Steigerung zu den Vorjahren. Mit insgesamt 25 Alarmierungen bedeutet dies vier Einsätze mehr als noch das Jahr zuvor. Darunter acht Brandeinsätze, 15 technische Hilfeleistungen und zwei ABC-Erkundungen. Eindrücklich in Erinnerung blieb bei den Kameraden vor allem der Großbrand eines Vierseit-Hofes in Niederreißen am 4. August, zu dem die zwölf Kameraden mit beiden Einsatzfahrzeugen ausrückten.

Zu einem Einsatz ganz anderer Natur wurden die Kameraden Ende Juni gerufen. Damals verirrte sich ein Rehbock in das Wohnbaugebiet am Ortseingang Richtung Apolda. Über eine Stunde dauert die Jagd nach dem Tier, das am Ende von einem Jäger wieder unbeschadet in seinem Revier ausgesetzt werden konnte.

Personell avanciert die Niederroßlaer Wehr zum Ende des vergangenen Jahres zur zweitstärksten in der Landgemeinde. Insgesamt 54 Kameraden zählt die Truppe aktuell. Davon sind 27 in der Einsatzabteilung, 9 in der Jugendwehr und 18 in der Alters- und Ehrenabteilung. Trotz zwei Austritten wegen Wegzugs der Kameraden wuchs die Truppe im vergangenen Jahr. Insgesamt sieben neue Mitglieder gaben ihren Einstand in der Wehr. Neben Niklas Brünner, Hannes Schneemann und Paul Loose, die von der Jugendabteilung zur aktiven Truppe wechselten, konnten als neue Mitglieder Ronny Funk, Mathias Kranich, Tobias Freiberg und Lisa Hartmann in den Reihen der Kameraden begrüßt werden. Letztere stammt aus dem hessischen Örtchen Meiches, zu dessen Feuerwehr die Niederroßlaer Kameraden seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis pflegen und die nun ihren Lebensmittelpunkt nach Kitzelbach verlegen möchte.

In Zusammenarbeit mit dem Feuerwehr-Verein konnten im vergangenen Jahr wieder benötigte Ausrüstungsgegenstände angeschafft werden, so die Beschaffung eines zusätzlichen Digitialfunkgerätes für 700 Euro und einen Airbag Sicherungssatz für Verkehrsunfälle. Die Firma Elektrolindern sponsorte zudem einen neue Außenbeleuchtung für das Gerätehaus. Auch die Gemeinde unterstützte die Wehr mit mehreren Neuanschaffungen. Darunter neue B- und C-Schläuche, Tauchpumpe und Wassersauger Spalthammer, Kleinschaumrohr und zwei Funktionswesten. Zudem wurden 2019 die beiden Einsatzfahrzeuge mit Digitalfunk ausgerüstet.

Ein positives Resümee zog Tino Tröbs in seinem Bericht nach der Premiere des ersten Grundlehrgangs für die Feuerwehren der Landgemeinde, der im November mit 28 Kameraden in Niederroßla durchgeführt wurde. Der Lehrgang umfasst 78 Stunden und besteht aus Feuerwehrausbildung, Erste Hilfe und der Ausbildung am Sprechfunk. Anfang Februar konnten die Anwärter bereits ihre praktische und theoretische Grundausbildung mit guten bis sehr guten Leistungen abschließen.

Zu den Ausgezeichneten des Tages gehörten Sandro Böhm und Samet Gürkan, die seit 10 Jahren Mitglied in der Truppe sind. Außerdem wurden Lars Böttcher, Stephan Müller und Steffen Schirmer für 25 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt.