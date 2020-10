Das in Apolda geborene schwerste Kind wog 5480 Gramm (Symbolbild).

Fünfeinhalb Kilo schwer bei Geburt in Apolda

Mit bislang insgesamt sieben Zwillingsgeburten stellt der Kreißsaal des Robert-Koch-Krankenhauses Apolda in diesem Jahr bereits jetzt einen neuen Rekord auf. Auch beim Gewicht gibt es fürs laufende Jahr durchaus eine Nachricht.

So wog das in 2020 in Apolda geborene schwerste Kind immerhin 5480 Gramm. Dabei handele es sich um ein Mädchen, heißt es auf Nachfrage. Im Vergleich dazu wog das leichteste Kind nach der Geburt 1660 Gramm. Dabei handelte es sich um einen Jungen.

Zu den Babygalerien für Thüringen