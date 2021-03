Gärtnern hinterm Eiermann in Apolda

Mitte 2021 könnte der Rahmenplan stehen, aus dem hervorgeht, welche Nutzungsmöglichkeiten es für die Fläche hinterm Eiermannbau in Apolda gibt. Das erfuhr unsere Zeitung bei der Online-Jahres-Pressekonferenz der Internationalen Bauausstellung Thüringen von Projektleiterin Katja Fischer. So soll der Plan Auskunft zu baulichen, landwirtschaftlichen oder kleingärtnerischen Potenzialen geben. Voraussichtlich ab April werden die Ämter in den Prozess einbezogen.