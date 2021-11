Garten unter Wasser gesetzt - Vierstelliger Schaden durch meterlange Schmiererei

Weimar. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Garten unter Wasser gesetzt

In der Zeit vom 16. November, 17 Uhr, bis 17. November, 14.30 Uhr, überstieg ein unbekannter Täter mühelos die Gartentür eines Gartens in der Kleingartenanlage "Eichhölzchen e.V." in Apolda. Er entwendete aus dem unverschlossenen Geräteschuppen einen Vertikutierer und eine Motorsense. In der Folge ließ der unbekannte Täter Wasser aus dem Gartenteich ab, dadurch wurde die Sauerstoffpumpe beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 390,00 Euro.

Vierstelliger Schaden durch meterlange Schmiererei

In der Nacht zu Donnerstag kam es rund um die Rudolf-Breitscheid-Straße in Weimar zu mehreren Schmierereien an Fassaden und Türen. Mit Sprühfarbe und Lackstift brachte ein unbekannter Täter die teils sechs Meter x 1,7 Meter großen Schriftzüge an und verursachte so einen Schaden in vierstelliger Höhe. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Sprayer unerkannt flüchten. Hinweise zu den Sachbeschädigungen, welche gegen 2.30 Uhr stattfanden, nimmt die Polizei entgegen (Tel. 03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

TA-Newsletter für Apolda Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit Taxi kollidiert

Mittwochnachmittag kam es in der Brucknerstraße in Weimar zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Taxi. Der 35-jähriger Radler übersah das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Sturz zog sich der Weimarer zum Glück nur leichte Verletzungen zu.

Übersehen

Ein 48-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr am Mittwoch gegen 8.25 Uhr auf dem Darrplatz in Apolda. Als er zum Ausladen von Gegenständen rückwärts fuhr, übersah er die 78-jährige Halterin eines Skoda. Diese konnte sich nicht mehr bemerkbar machen oder ausweichen. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500,00 Euro. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer des Mercedes nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen