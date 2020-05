Gastronomie in Apolda bereitet sich auf Wiedereröffnung vor

Vorbereitungen für Open Air Gastronomie in Apolda beim Parkidyll in der Promenadenstraße.

Geht es nach den aktuell bekannten Plänen, können die Gastronomen ab Freitag, den 15. Mai auch in Apolda endlich mehr Services als Liefer- und Abholdienste anbieten. In der Promenadenstraße wird vor dem „Parkidyll“ daher gerade die Außenterrasse durch der Zimmerei Andreas Schneemann aus Niederroßla für die Saison in Schuss gebracht. Ab Montag möchte Hartmut Grünler (Bildmitte) seine Gaststätte dann wieder öffnen können. Wegen der Abstandsgebote sinke die Maximalkapazität des Restaurants von 80 auf 40 Personen.